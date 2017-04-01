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Назарбаев подписал поправки по вопросам оплаты труда госслужащих

Назарбаев подписал поправки по вопросам оплаты труда госслужащих
6 Апреля 2017 19:49 270

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в некоторые указы, сообщила пресс-служба Акорды. 

Президент поручил Правительству Республики Казахстан обеспечить сохранение размеров оплаты труда государственных служащих, должности и категории должностей которых преобразованы или изменены согласно настоящему Указу, и принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан вы можете посмотреть здесь.

Ключевые слова: Президент Казахстана,
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