Назарбаев подписал поправки по вопросам оплаты труда госслужащих

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев внес изменения и дополнения в некоторые указы, сообщила пресс-служба Акорды.

Президент поручил Правительству Республики Казахстан обеспечить сохранение размеров оплаты труда государственных служащих, должности и категории должностей которых преобразованы или изменены согласно настоящему Указу, и принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.



Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан вы можете посмотреть здесь.