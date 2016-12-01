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Назарбаев подписал поправки по вопросам обязательного соцмедстрахования

Назарбаев подписал поправки по вопросам обязательного соцмедстрахования
22 Декабря 18:48 327

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального медицинского страхования», который направлен на изменение сроков введения обязательного социального медицинского страхования, сообщила пресс-служба Акорды. 

Текст Закона публикуется в печати.

 

 

Ключевые слова: Здравоохранение, Президент Казахстана,
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