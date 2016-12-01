Назарбаев подписал поправки по вопросам госслужбы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», направленный на совершенствование порядка поступления граждан на государственную и правоохранительную службы, а также их прохождения, сообщила пресс-служба Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.



Как сообщалось, законом пересматривается порядок комплектования кадров государственной службы. Одновременно будет обеспечен контроль за соблюдением принципа меритократии. Упрощается порядок занятие служащими корпуса А должностей корпуса Б. Переносится срок прохождения кандидатами на правоохранительную службу тестирования на знание законодательства и оценки личных качеств.