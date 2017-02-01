Назарбаев обеспокоен вопросом привлечения инвесторов в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил недовольство работой по созданию условий для инвесторов. Об этом он заявил сегодня в ходе расширенного заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что Министерство по инвестициям и развитию является ответственным за вопросы привлечения инвесторов и продвижения экспорта.

«Ты же, когда я провожу встречи с «капитанами бизнеса» во всех странах был. Недавно мы в Саудовской Аравии были, в Эмиратах, перед этим в Японии, Южной Корее, Америке. Всегда я это делаю. Всегда все проявляют большую заинтересованность к Казахстану. Но когда приходят сюда (потенциальные инвесторы - прим. автора), не с кем встречаться. Никто не решает вопросы. Они приезжают и говорят, где наши дети будут учится, где будут лечится, что мы будем делать? Мы должны показать им, что у нас в Казахстане созданы все условия для инвесторов», - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к главе МИР Женису Касымбеку.

Вместе с тем Глава государства поручил привести в порядок работу по продвижению экспорта.

«Есть же государства, с которыми мы сейчас работаем. Надо эту работу тоже привести в порядок. По этому вопросу с министром иностранных дел Абдрахмановым вы должны заключить между собой договор - как посольства будут сопровождать приходящих инвесторов, как посольство будет следить, как наш экспорт идет туда», - добавил Нурсултан Назарбаев.