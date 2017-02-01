Погода
Астана -9 °С
Алматы 2 °С
Курс валют
USD 325.00
EUR 351.46
RUB 5.45
CNY 47.26

Назарбаев объявил о предстоящих финансовых проверках в министерствах

Назарбаев объявил о предстоящих финансовых проверках в министерствах
3 Февраля 2017 15:02 3315

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о предстоящих финансовых проверках в министерствах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю Правительству создать специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного, халатного отношения к государственным средствам. Аппарату Президента подключиться, кого надо, туда подключить», - сказал Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании Правительства.

По словам Президента, сначала следует проверить пару министерств. «Я считаю, министерство здравоохранения, образования. Финансы выделены в начале года, и как они были использованы», - пояснил Глава государства.

Президент потребовал заставлять нарушителей возмещать ущерб, привлекать к ответственности. «Каждый руководитель несет персональную ответственность. Это  непраздный вопрос. Нам поручено руководить этим государством. Не надо использовать госсредства, как будто это откуда-то пришедшие вражеские деньги. Наоборот, надо экономить, вложить их и создать что-то другое», - заключил Президент.

 

 

 

Ключевые слова: Правительство РК, Президент Казахстана,
По теме
Загрузка...
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив