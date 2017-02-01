Назарбаев о задержанных чиновниках: Я переживаю за них больше, чем их родители

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по поводу задержания высокопоставленных чиновников, а также осужденных ранее министрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поступая на госслужбу человек имеет намерение служить народу. Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по «Болашаку», а потом они попадают в тюрьму. Какое огорчение! Я переживаю за них больше, чем их родители. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2900 человек, сидящих под следствием, и даже это их не останавливает», - заявил Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на заседании Правительства РК.



«Все реформы у нас обеспечены финансированием. Выделяются триллионы тенге. Вместе с тем, только выявленные Счетным комитетом финансовые нарушения в прошлом году составили 160 млрд. тенге. 47 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 223 - дисциплинарным. Правоохранительным органам передана куча материалов. По линии коррупции за прошлый год привлечено к ответственности 2900 человек должностных лиц», - добавил Глава государства.

Напомним, что в начале января 2017 года был задержан министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Он подозревается в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.



12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности за разглашение государственных секретов задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и Н. Галихин