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Назарбаев о задержанных чиновниках: Я переживаю за них больше, чем их родители

Назарбаев о задержанных чиновниках: Я переживаю за них больше, чем их родители
3 Февраля 2017 14:51 8466

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался по поводу задержания высокопоставленных чиновников, а также осужденных ранее министрах, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

«Поступая на госслужбу человек имеет намерение служить народу. Мы их воспитываем, даем им опыт, обучаем по «Болашаку», а потом они попадают в тюрьму. Какое огорчение! Я переживаю за них больше, чем их родители. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которое им оказывается людьми. 2900 человек, сидящих под следствием, и даже это их не останавливает», - заявил Нурсултан Назарбаев, выступая сегодня на заседании Правительства РК.  

«Все реформы у нас обеспечены финансированием. Выделяются триллионы тенге. Вместе с тем, только выявленные Счетным комитетом финансовые нарушения в прошлом году составили 160 млрд. тенге. 47 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 223 - дисциплинарным. Правоохранительным органам передана куча материалов. По линии коррупции за прошлый год привлечено к ответственности 2900 человек должностных лиц», - добавил Глава государства.

Напомним, что в начале января 2017 года был задержан министр национальной экономики Куандык Бишимбаев. Он подозревается  в неоднократном получении взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору.

12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности  за разглашение государственных секретов задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Баглан Майлыбаев и  Н. Галихин

 

 

 

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана, Правительство РК,
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Комментарии

  • 03.02.2017рашид
    0
    почему коррупционные правонарушения не приравнять к измена родине в чем проблема
  • 03.02.2017клара
    0
    Вот именно деньги выделяются на все но, до народа и на его нужды они не доходят, а разворовываются чиновниками!!!Вот пусть и отбывают свое заслуженное наказание!!!

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