Назарбаев исполнил желание 11-летнего мальчика из Павлодара

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал проект «Напиши письмо Деду Морозу», сообщает пресс-служба Акорды в социальных сетях.

Как известно, в рамках этого проекта, который реализуется АО «Казпочта» с 2014 года, каждый может выбрать письмо ребенка и исполнить его желание. Вот уже второй год подряд Глава государства оказывает поддержку данному проекту и осуществляет мечты юных казахстанцев.

В этом году Нурсултан Назарбаев исполнил желание Ардака Шалабаева из Павлодара, который написал письмо Деду Морозу с просьбой подарить ему билет на ЭКСПО-2017. Достойное проведение международной выставки является одним из главных событий наступающего года. В этой связи Глава государства решил порадовать 11-летнего Ардака и подарил ему 4 билета на ЭКСПО в Астане.

Воспитанникам специальной школы-интерната из Махамбетского района Атырауской области Президент Казахстана подарил швейную машину для самостоятельного обучения, а также мячи, ракетки и другие спортивные предметы.

Письмо 6-летнего Нурислама Серикова из поселка Тасбогет г.Кызылорда также не осталось без внимания. Ему Глава государства решил подарить детскую литературу и конструктор «Лего».

В целом, акция «Напиши письмо Деду Морозу» является прекрасной возможностью для исполнения желаний юных казахстанцев в преддверии Нового года.

Надеемся, что примеру Главы государства последуют и другие казахстанцы, осуществив мечты тысяч ребятишек.

Необходимо отметить, что данный проект имеет важное социальное значение, поскольку наши граждане могут откликнуться на просьбы детей из малообеспеченных семей, детей-инвалидов и сирот.