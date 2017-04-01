Найдено тело одного из пропавших в реке братьев в Карагандинской области 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водолазы департамента по ЧС и солдаты войсковой части №52859 Национальной гвардии МВД обнаружили в реке Копа в Каркаралинском районе Карагандинской области тело одного из братьев, упавших днем 2 апреля в бурную реку во время обильных паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мужчина 1980 года рождения без признаков жизни найден на расстоянии 2-2,5 километров от места происшествия. Поиски старшего брата 1977 года рождения ведутся», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Карагандинской области.



Напомним, спасатели дали оценку действиям пропавших мужчин, заявив, что они пренебрегли элементарными правилами безопасности.







Ранее сообщалось, что к спасателям Каркаралинска 2 апреля в 18:15 поступило сообщение, что двое мужчин на лошадях ускакали за скотом и не вернулись. Мужчины пропали вне населенного пункта, в 500 метрах от совхоза Жарлы Каркаралинского района. Второго апреля утром они ускакали за табуном лошадей через мост, что соответствует рекомендациям, которые были даны местному населению спасатели. Но обратный путь всадники сократили и поскакали в районе реки Копа. Вместе с ними был местный житель, на глазах которого братья упали вместе с лошадьми в воду. Сами лошади выбрались из воды, а мужчины исчезли в реке.