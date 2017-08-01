Найденные мертвыми женщина с двумя дочерьми в ВКО были семьей полицейского

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейский рассказал о гибели супруги и двух дочерей, пишет yk-news.kz.

Трагедия произошла 10 августа в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района. Местный полицейский, вернувшись с работы, обнаружил, что его жена и две дочери мертвы. Десятилетняя старшая дочь и восьмимесячная малышка, по предварительной версии, были зарезаны, а 34-летняя супруга повешена на проводе. Сейчас идет досудебное расследование по статье «Убийство». Однако есть и другая точка зрения, неофициальная: женщина могла убить детей и наложить на себя руки.

Семью Болсыновых (имена изменены по этическим соображениям) знали в Улкен Нарыне довольно хорошо. Ринат - сотрудник РОВД, его жена Айдана работала учителем информатики и физики в сельском лицее. Десятилетняя дочь окончила четвертый класс в местной школе. Восемь месяцев назад в семье произошло пополнение - родилась девочка. В связи с этим Айдана была в декретном отпуске.

10 августа Ринат, как обычно, вернулся с работы. Постучался. Никто не открыл - дверь была заперта изнутри. Мужчина почувствовал неладное. Попасть в дом он смог только через окно. Он увидел, что жена и дочери были мертвы. При этом на теле девочек были резаные раны, а труп супруги висел на удавке из провода.

На место выехала оперативная группа. Криминалисты и следователи приступили к работе. На следующий день ДВД ВКО и областная прокуратура сделали официальные заявления касательно этой трагедии. По предварительной версии, семью полицейского могли убить. При этом из дома ничего не пропало.

- По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство двух и более лиц», - сообщили в областном надзорном органе. - Прокуратура ВКО взяла расследование дела на особый контроль. Назначен процессуальный прокурор, выясняются все обстоятельства инцидента.

- Это событие было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований, - рассказали в пресс-службе ДВД ВКО. - Наши сотрудники будут тщательно отрабатывать каждую версию. Расследование находится на особом контроле у руководства.

Однако из неофициальных источников нам стало известно, что рассматривается и другая версия - самоубийство женщины. Перед смертью она могла забрать на тот свет и детей. Но пока все это лишь предположение. Официально по этому поводу не было сделано ни одного заявления.

Муж женщины не в состоянии что-либо предположить и до сих пор не верит в произошедшее. Ринат ждет официальных результатов расследования. А на вопрос, были ли предпосылки к суициду, мужчина не ответил.

- Она не оставила никакой предсмертной записки, - сообщил он.

По его словам, в целом в поведении жены ничто не указывало на то, что она способна что-то сделать с собой и детьми.

В лицее, где она работала, погибшую женщину знали как настоящего профессионала. Это отмечали и коллеги, и ученики. Она любила свою профессию и считала ее своим призванием. В лицее она трудилась с 2004 года, параллельно получая высшее образование. Молодая учительница не ограничивалась работой в учебном заведении. Она вела сайт лицея, участвовала в международных научно-практических конференциях, активно обменивалась опытом в Сети со своими коллегами со всего СНГ. Пару лет назад заняла призовое место на областном конкурсе среди преподавателей. Систематически занималась самообразованием, проходила обучение на различных педагогических интернет-порталах.

Хорошо отзываются и о ее старшей дочери - Айжане. Девочка постоянно радовала школьными успехами и одновременно успевала заниматься в кружках.

- У ребенка не было проблем, - утверждает школьный психолог. - Девочка была эмоционально устойчивая, хорошо училась и ходила в танцевальный кружок. У Айжаны была благополучная любящая семья.