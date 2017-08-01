Найдена пропавшая в Алматинской области школьница

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматинской области разыскала пропавшую два дня назад школьницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

16 августа к полицейским Коксуского района поступило заявление от жительницы села Бозтоган, сообщившей о безвестном исчезновении 15-летней дочери. Школьница сбежала из дома из-за ссоры с родителями, она оставила записку о том, чтобы ее простили и не искали. Содержание записки вызвало серьезные опасения у ее родных, которые вместе с односельчанами, безуспешно осмотрев округу, обратились за содействием к полицейским.

«По тревоге был поднят весь личный состав районной полиции. Сотрудники вместе с местными жителями и кинологами повторно прочесали всю округу и расположенный у села лесной массив», - рассказали в пресс-службе ДВД области.

Полиции удалось установить местонахождение подростка лишь через двое суток благодаря телефонной базе («симкарту» на своем телефоне девочка предварительно сменила, приобретя новый номер), дорожным видеокамерам и опросу таксистов.

Выяснилось, что школьница все это время гостила у подруги в Алматы, куда она добралась «автостопом».

В настоящее время она возвращена в родительский дом.