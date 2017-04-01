Найдена еще одна планета-двойник Земли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые определили химический состав атмосферы планеты GJ 1132b. Как выяснилось, эта планета похожа на Землю не только размерами, передает Росбалт.

По данным исследователей из Кильского университета (Германия), GJ 1132b находится в созвездии Паруса. Она вращается вокруг красного карлика GJ 1132, удаленного от Земли всего на 39 световых лет. Ее поперечник лишь на 10% больше земного, а масса примерно в 1,5 раза выше, чем у нашей планеты.

Благодаря небольшому расстоянию между звездой и планетой, на поверхности последней царят достаточно высокие температуры, равные примерно 100-300 градусам Цельсия.

Атмосферу GJ 1132b удалось изучить при помощи мощного телескопа обсерватории Ла-Силла в Чили. Как выяснилось, у планеты - плотная и непрозрачная атмосфера, состоящая в основном из водных паров и метана.

Астрономы считают, GJ 1132b может представлять собой планету-океан, почти полностью покрытую водой, подобно Европе или Энцеладу. Жизнь в таких условиях вряд ли существует, однако возможность ее наличия в более холодных слоях океана GJ 1132b пока нельзя исключать.

За последние годы астрономы открыли несколько планет, которые по предварительным оценкам, похожи на Землю. Они схожи с нашей планетой размерами и плотностью и находятся в так называемой зоне жизни. Это означает, что на экзопланетах вода может существовать на поверхности в жидком виде, передает РИА Новости.

Некоторые из них, такие как Проксима Центавра b или три планеты у звезды TRAPPIST-1, расположены совсем близко к Солнечной системе, и некоторые ученые уже рассматривают возможность отправки зондов к ним.