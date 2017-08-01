Найден препарат для профилактики болезни Альцгеймера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН) нашли препарат, который замедляет развитие признаков болезни Альцгеймера и, как ожидается, будет особенно эффективен для ее профилактики, передает РИА Новости.

В ИЦиГ пояснили, что многолетняя работа по изучению уникальной линии крыс позволили ученым еще в 1990-е годы выявить нарастающие с возрастом дисфункции митохондрий (основной источник энергии клеток), которые рассматриваются как одна из наиболее вероятных причин преждевременного старения и ключевым фактором риска развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.



«На протяжении ряда лет сотрудники ИЦиГ изучали мелатонин (гормон сна) и убедились, что он действительно замедляет развитие признаков болезни, в том числе и за счет восстановления функций митохондрий. Другим препаратом, который исследовали в лаборатории молекулярных механизмов старения, стал антиоксидант SkQ1, или, ионы Скулачёва», - говорится в сообщении.



Еще в 2016 году специалисты Института доказали, что антиоксидант вместе с пищей проникает в мозг и накапливается в митохондриях, улучшает их функции. В частности, у крыс с признаками болезни Альцгеймера наблюдались улучшение памяти и способности к обучению. Теперь же получен не менее значимый результат.



«Как оказалось, антиоксидант замедляет прогрессию признаков болезни Альцгеймера и на более поздних стадиях. Но еще более заметный результат (по восстановлению работы митохондрий) наблюдался у нормально стареющих крыс. По мнению ученых, это говорит о том, что антиоксидант SkQ1 может служить действенным средством профилактики», - сообщили в ИЦиГ.



Ученые предполагают, что изначально у пациента возникает именно дисфункция митохондрий нейронов головного мозга, нарушается их энергетический баланс, а затем, в зависимости от «бэкграунда» - генетических особенностей, среды обитания, состояния организма в целом - эта дисфункция выливается в одно из нейродегенеративных заболеваний. Работа в этом направлении продолжается.

