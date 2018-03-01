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Наурыз начали праздновать в Астане

3 Марта 2018 10:33 1448
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Наурыз начали праздновать в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственная концертная организация «Қазақконцерт» и студенты культурных университетов провели флешмоб в фойе нового железнодорожного вокзала «Нұрлы жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, в нем участвовали около 200 студентов Казахского национального университета искусств и Казахской национальной академии хореографии. Участники флешмоба в казахских национальных костюмах составили слово nauryz, тем самым поздравив всех казахстанцев с приближением праздника весны.

Такие же мероприятия продолжатся и в других городах страны. Участники столичного флешмоба передали эстафету проведения алматинской молодежи. Алматинцы сегодня соберутся перед Казахским драматическим театром имени Ауэзова.

«Сотрудники министерства подарили книги казахских поэтов и писателей всем пассажирам вокзала «Нұрлы жол». Талантливая молодежь приятно удивила жителей и гостей столицы, исполнив хором всеми любимые казахские народные песни», - рассказали организаторы.


Наурыз начали праздновать в Астане 
Наурыз начали праздновать в Астане 

 

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Ключевые слова: Дата, Культура, Астана,
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Автор:

Дамир Байманов

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