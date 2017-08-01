Научные проекты на тему «Мәңгілік ел» получат грантовое финансирование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки РК озвучило приоритетные направления развития науки, проекты, по которым можно получить грантовое финансирование. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета науки при министерстве.

В этом году на грантовое финансирование научных проектов по семи приоритетным направлениям было выделено 28,6 млрд тенге.

Минобразования и науки объявляет конкурс на грантовое финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам на 2018-2020 годы по следующим приоритетным направлениям развития науки:

рациональное использование природных, в том числе водных ресурсов,

геология,

переработка,

новые материалы и технологии,

безопасные изделия и конструкции;

энергетика и машиностроение;

информационные, телекоммуникационные и космические технологии,

научные исследования в области естественных наук;

науки о жизни и здоровье;

научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук); устойчивое развитие агропромышленного комплекса и безопасность сельскохозяйственной продукции; национальная безопасность и оборона.

«Проекты, которые будут реализованы в 2018-2020 годах ориентированы на практические потребности реального сектора экономики, производства и социальной сферы. В этом году повышены требования к результативности грантовых проектов», - цитирует пресс-служба председателя Комитета науки Болатбека Абдрасилова.

Общая сумма финансирования на 2018-2020 годы составила 28,6 млрд тенге. Заявка на грантовое финансирование предоставляется на государственном, русском и английском языках и должна иметь индивидуальный регистрационный номер. Не менее 30% исполнителей проекта должны быть молодыми специалистами в возрасте до 35 лет включительно, в том числе докторантами PhD, магистрантами.