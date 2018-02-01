Научные исследования на казахстанском материаловедческом токамаке обсудят в Москве
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 2 марта в Москве состоится 77-е заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Исполкома СНГ.
Повестка дня включает обширный круг вопросов взаимодействия стран СНГ в сфере экономики. Участники заседания, в частности, рассмотрят проекты Соглашений о свободной торговле услугами, о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств СНГ, о распространении документов по межгосударственной стандартизации.
«Предметом обсуждения станет Программа научных исследований на казахстанском материаловедческом токамаке на 2018-2020 годы. Будут рассмотрены проекты Концепции сотрудничества государств СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации, а также Комплекса совместных действий государств Содружества по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года», - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о базовой организации государств СНГ по вопросам обращения с отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также о присуждении Премии Содружества Независимых Государств 2017 года за достижения в области качества продукции и услуг.
Членам Экономического совета СНГ будет представлен ряд информационно-аналитических и справочных материалов.
Помимо этого участники заседания обсудят ряд бюджетно-финансовых и организационных вопросов.
Фото: iacis.ru
- Высокий уровень содержания радона выявили в озере Алаколь в ВКО
- Центр космических исследований хотят создать в Центральной Азии
- Террористические угрозы обсудят представители спецслужб СНГ в Москве
- Молодые артисты и ученые получили премию Фонда Первого Президента РК
- Современные тренды возрождения Востока обсуждают ученые в Астане
- Марат Омаров о НАТРе, о стартапах и трансферте технологий
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана