Нацвалюта ослабла по отношению к доллару на 2,31 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, сообщает сайт KASE.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,94 тенге за доллар США при объеме торгов 32 700 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5559 тенге за рубль при объеме торгов 146 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,85 тенге за доллар (+2,31 тенге), суммарный объем торгов - 48 250 тыс. USD (-29 450 тыс. USD).