Нацбанк предоставил заем Казкому в размере 400,8 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный банк РК предоставил заем АО «Казкоммерцбанк» в размере 400,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правление Национального банка ранее приняло решение о предоставлении АО «Казкоммерцбанк» краткосрочного финансирования на сумму 400,8 млрд тенге, учитывая системную значимость банка. Заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка», - указывается в сообщении.



Как подчеркнул регулятор, АО «Казкоммерцбанк» выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме. На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО «Казкоммерцбанк» возвращена Национальному банку половина от ранее выделенных средств.



«В настоящее время увеличение капитала банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО «Казкоммерцбанк», по повышению уровня капитализации»,- отмечается в сообщении.



Ранее агентством Bloomberg сообщалось, что спасение Казкоммерцбанка, возможно, обойдется в 1,5 трлн тенге (4,5 млрд долларов).

Данная операция [по спасению банка] - одна из альтернатив, обсуждаемых в настоящий момент представителями АО Казкоммерцбанк и Нацбанка РК, и может стать крупнейшей со времени глобального финансового кризиса, произошедшего 7 лет назад, когда государство предоставило 20 млрд долларов на реструктуризацию задолженности банков страны. Представители Qazkom и Нацбанка от комментариев отказались, пишет Bloomberg.