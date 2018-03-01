Нацбанк повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2018 году до 2,9%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана в 2018 году ожидается на уровне 2,9%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

Нацбанк четыре раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период - на предстоящие семь кварталов. На основе полученных прогнозов и оценок финрегулятор принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки. 3 марта этого года был завершен очередной прогнозный раунд «февраль-март 2018 года». Прогнозный период - с I квартала 2018 года по III квартал 2019 года.



Согласно последней оценке Нацбанка, темпы экономического роста составят 2,9% в 2018 году и 2,8% за 9 месяцев 2019 года. При этом предпосылки экономического роста на прогнозном периоде не претерпели изменений.



«Как и ожидалось, рост инвестиций в основной капитал продолжает поддерживать темпы роста экономики. Ожидается сохранение текущих умеренных темпов роста инвестиций на фоне расширения производственной активности, а также восстановление внутреннего потребления. Восстановление потребления домашних хозяйств происходит медленными темпами. С одной стороны, потребление продолжает подпитываться ростом розничного кредитования, однако ограничивается сокращением реальных денежных доходов населения», - подчеркивается в сообщении Нацбанка.



Ввиду более существенного замедления инфляционных процессов ожидаются положительные темпы роста заработных плат и, как следствие, реальных доходов населения. Рост импорта потребительских и инвестиционных товаров в результате расширения внутреннего спроса будет выступать сдерживающим фактором роста ВВП.



По обновленным оценкам Национального банка РК, разрыв выпуска в Казахстане в краткосрочной перспективе будет слабо отрицательным с постепенным достижением нулевой отметки к концу 2018 году.



«В 2019 году разрыв выпуска перейдет в положительную зону и будет находиться там до конца прогнозного периода, что будет оказывать слабое проинфляционное воздействие на процессы ценообразования в стране. Структура экономического роста в прогнозном периоде не отражает изменения, связанные с диверсификацией экономики, что сказывается на существенной подверженности внешним шокам. Основным драйвером разрыва выпуска продолжают оставаться цена на нефть», - утверждается в тексте.



Нацбанк в связи более позитивными прогнозами крупнейших инвестиционных банков и международных институтов относительно цен на нефть марки Brent в качестве базового сценария рассматривает сценарий цены на нефть на уровне 60 долларов США за баррель (50 долларов США за баррель в предыдущем прогнозном раунде) на протяжении всего прогнозного периода.



При базовом сценарии, согласно прогнозам, существует вероятность выхода годовой инфляции в Казахстане в течение IV квартала 2018 года за нижнюю границу целевого коридора 5-7%, а в 2019 году инфляция будет находиться в пределах целевого коридора 4-6%. Причем основными факторами прогноза инфляции являются следующие: нейтральный для инфляции внутренний спрос; позитивные внешние условия, выражающиеся в росте цен на нефть; низкая инфляция в странах - торговых партнерах и стабильные темпы экономического роста; равновесие реального эффективного обменного курса на протяжении прогнозного периода; отсутствие существенных шоков предложения с ноября 2017 года.



«В свою очередь при реализации сценария 50 долларов США за баррель годовая инфляция будет находиться в пределах целевого коридора в 2018-2019 годах, что не потребует корректировки денежно-кредитной политики, которая останется нейтральной на протяжении всего прогнозного периода», - подчеркивается в информации.



Вместе с тем риск профиль не претерпел изменений. Шоки предложения и незаякорение инфляционных ожиданий являются основными рисками, которые присущи прогнозу инфляции.



Напомним, согласно предыдущей оценке Национального банка РК, рост валового внутреннего продукта Казахстана в 2018 году ожидался на уровне 2,8%.