НАТО закрыло офис в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Узбекистана закрылся проработавший менее года офис Североатлантического альянса (НАТО), сообщает Gazeta.ru со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы Центральноазиатского бюро НАТО Розарии Пульизи, политика не является причиной закрытия офиса.

«Работа альянса в среднеазиатском регионе является важной, но теперь взаимодействие с республиками будет осуществляться напрямую из Брюсселя», - уточнила она.

Отмечается, что оргтехника из офиса передана местным правозащитным организациям. При этом сама Розария Пульизи переводится в бюро связи НАТО в Грузии.

Ранее на заседании правительства Молдавии вице-министр иностранных дел и европейской интеграции страны Лилиан Дарий заявил, что открытие бюро связи НАТО в Кишиневе намечено на апрель.