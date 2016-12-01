Наталье Слекишиной в Алматы отсрочили приговор

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В следственном изоляторе №1 Алматы состоялось рассмотрение ходатайства об отсрочке исполнения приговора заключенной Натальи Слекишиной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ходатайство рассматривал председатель Илийского районного суда Алматинской области. Ходатайство было рассмотрено на основании стать 74 УК РК (отсрочка отбывания наказания женщинам, имеющим малолетних детей).

Наталья Слекишина просила суд отсрочить наказание до совершеннолетия младшей дочери, которая родилась в стенах тюрьмы 8 месяцев назад. Также у женщины имеются двое несовершеннолетних детей, которые, по ее словам, воспитываются у бабушки. Слекишина отметила, если суд примет решение отсрочить наказание, они будут проживать у подруги. Сейчас у младшей дочери двустороннее воспаление легких. Недавно она была госпитализирована.

Наталья Слекишина была осуждена за разбой на 8 лет, она была помещена под стражу в феврале 2015 года.

«Постановлением суда ходатайство осужденной об отсрочке исполнения наказания удовлетворено частично. Слекишиной отсрочено исполнение наказания по приговору Алатауского районного суда города Алматы от 23 мая 2015 года в связи с имеющимися у нее малолетним ребенком 2016 года рождения - сроком на 5 лет. За осужденной Слекишиной установлен пробационный контроль. Контроль за поведением осужденной возложен на органы внутренних дел по г.Алматы», - сообщили в пресс-службе суда Алматинской области

Напомним, в начале июля заключенная Наталья Слекишина заявила, что родила дочь после группового изнасилования сотрудниками колонии. Женщина утверждала, что ее беременность пытались всячески скрыть, а дело об изнасиловании «замять». Экспертиза подтвердила отцовство одного из фигурантов уголовного дела. Как заявила женщина ранее, изнасилование произошло во время ее содержания в качестве следственно-арестованной. Она обвинила в преступлении четырех сотрудников учреждения ЛА-155/18 ДУИС по Алматы. Трое коллег Хакимова были переведены из разряда подозреваемых в свидетели.

30 сентября 2016 года приговором суда подсудимый - бывший надзиратель учреждения ЛА-155/18 ДУИС по Алматы Руслан Хакимов приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, лишен специального звания майора юстиции, пожизненно лишен права занимать должность на государственной службе. О обвинялся по статье 120 ч.2п.2 («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам»), по статье 362 ч.4.п.3 («Превышение власти или должностных полномочий»), а также ему было предъявлено новое обвинение по статье 146 ч.2 п.2 «Пытки, совершенные неоднократно».