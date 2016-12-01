Наступила самая длинная ночь года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Самая длинная ночь года наступила 22 декабря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Роскосмоса, 21 декабря в 13 часов 44 минуты московского времени произошло зимнее солнцестояние, в Астане зенит был зафиксирован в 13:13 местного времени.

Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигло самого удалённого положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. В северном полушарии планеты наступила астрономическая зима, а в южном полушарии - лето. При этом в северном полушарии наблюдается самый короткий световой день и самая длинная ночь.

На широте Москвы в день зимнего солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень составила 11 градусов. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце будет «держать эту высоту», словно остановится ненадолго, поэтому и называют эти дни стояниями Солнца.

В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе. В Астане восход 21 декабря начался в 09:17, а заход был зафиксирован в 17.10.

В эти декабрьские дни за полярным кругом (66,5 градусов северной широты) наступает полярная ночь. Полярная ночь не обязательно означает полную темноту в течение всех 24-х часов. Главная ее особенность в том, что Солнце не поднимается над горизонтом. Например, полярная ночь на широте Мурманска длится 40 дней - со 2 декабря по 10 января. Ее пик, приходится на 21-22 декабря.

На Северном полюсе Земли не видно не только Солнца, но и сумерек, и местонахождение светила можно узнать лишь по созвездиям. Совершенно другая картина в районе Южного полюса Земли - в Антарктиде в это время день длится круглые сутки.

В Астане 22 декабря восход Солнца начнется в 09:17:39, достигнув зенита в 13:14:11, оно зайдет в 17:10:43. Долгота дня составит 7 часов 53 минуты 4 секунды. Начиная с этого дня, световой день будет увеличиваться, добавляя сначала по несколько секунд, а затем по минутам.











