Насмерть сбили двух пенсионерок в Караганде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Караганде автомобиль сбил насмерть двух пенсионерок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Водитель, совершая маневр назад, наехал на двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте», - рассказал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Погибшими являются две пенсионерки.

По словам Кудиярова, в настоящее время по факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.