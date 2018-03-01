Насмерть сбили двух пенсионерок в Караганде
2 Марта 2018 14:08 828
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Караганде автомобиль сбил насмерть двух пенсионерок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Водитель, совершая маневр назад, наехал на двух пешеходов, которые от полученных травм скончались на месте», - рассказал руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
Погибшими являются две пенсионерки.
По словам Кудиярова, в настоящее время по факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Ключевые слова: Происшествия, ДТП, Карагандинская область,
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