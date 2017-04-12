Население Японии может сократиться на 40 миллионов человек к 2065 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Если нынешние демографические тенденции не изменятся, Японию ждет значительное уменьшение населения. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на исследования Национального института народонаселения и исследований по вопросам социальной безопасности.

Как следует из прогноза института, к 2065 году численность японцев упадет до 88 миллионов по сравнению с нынешними 127 миллионами, а к 2115 году она составит всего 51 миллион. Это связано со стремительным старением населения: в 2065 году люди старше 65 лет будут составлять более 38 процентов населения. При этом ожидается существенное увеличение средней продолжительности жизни: с 87 до 91 года у женщин и с 80 до 85 у мужчин.

Специалисты института заявляют, что нынешние поколения, не желая заводить детей, закладывают под будущее страны «демографическую бомбу». При этом они отмечают, что за последние годы появились определенные основания для оптимизма - женщины в возрасте от 30 до 50 лет стали больше рожать.

Вопрос падения численности населения является одним из самых острых в Японии. Власти опасаются, что в конце концов это может пагубно отразиться на экономике. Премьер-министр Синдзо Абэ поставил задачу замедлить темпы уменьшения населения, добившись того, чтобы к 2060 году в Японии проживали не менее 100 миллионов человек.