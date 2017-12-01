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Население планеты к новому году достигнет почти 7,6 миллиарда человек

23 Декабря 2017 07:47 811
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Население планеты к новому году достигнет почти 7,6 миллиарда человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К началу 2018 года на Земле будут жить 7 млрд 591 млн 541 тыс человек. Такие данные содержатся в прогнозе, обнародованном в пятницу, 22 декабря, фондом «Население Земли» (Stiftung Weltbevölkerung), штаб-квартира которого находится в немецком городе Ганновере, передает Укринформ.

«До января следующего года на нашей планете будет жить 7 млрд 591 млн 541 тыс человек», - говорится в сообщении.

Таким образом, по сравнению с показателем годичной давности, численность жителей Земли увеличится примерно на 83 млн человек.
По данным фонда, прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду. Быстрыми темпами он идет в Африке - эксперты считают, что к 2050 году на континенте будет жить 2,5 млрд человек.

В связи с этим они советуют активнее реализовывать образовательные программы, чтобы избежать нежелательных беременностей.

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Ключевые слова: Демография,
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