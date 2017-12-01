-
-
-
-
-
-
вчера 21:44 989
-
-
вчера 20:44 2062
-
вчера 20:38 367
-
вчера 20:07 443
-
вчера 19:39 3221
-
вчера 19:24 499
-
вчера 18:53 536
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:57 590
-
-
-
вчера 15:58 682
-
вчера 15:33 599
-
-
-
-
-
-
вчера 13:57 1248
-
-
-
-
-
-
вчера 12:29 677
-
-
вчера 11:42 878
-
вчера 11:33 1196
-
вчера 11:29 633
-
-
-
вчера 10:49 786
-
вчера 10:39 1214
-
-
вчера 09:53 580
-
вчера 09:41 795
-
-
вчера 09:20 967
-
-
-
вчера 08:01 1750
-
-
-
вчера 06:36 617
-
вчера 06:04 477
-
вчера 05:32 854
-
вчера 04:27 718
-
вчера 03:43 872
-
-
вчера 02:10 882
-
Население планеты к новому году достигнет почти 7,6 миллиарда человек
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К началу 2018 года на Земле будут жить 7 млрд 591 млн 541 тыс человек. Такие данные содержатся в прогнозе, обнародованном в пятницу, 22 декабря, фондом «Население Земли» (Stiftung Weltbevölkerung), штаб-квартира которого находится в немецком городе Ганновере, передает Укринформ.
«До января следующего года на нашей планете будет жить 7 млрд 591 млн 541 тыс человек», - говорится в сообщении.
Таким образом, по сравнению с показателем годичной давности, численность жителей Земли увеличится примерно на 83 млн человек.
По данным фонда, прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду. Быстрыми темпами он идет в Африке - эксперты считают, что к 2050 году на континенте будет жить 2,5 млрд человек.
В связи с этим они советуют активнее реализовывать образовательные программы, чтобы избежать нежелательных беременностей.
- Средний возраст жителя Жамбылской области - менее 30 лет
- ЮКО лидирует в стране по рождаемости
- Численность населения Казахстана на 1 октября составила 18 млн 96 тысяч человек
- Ведущий репродуктолог страны предлагает изменить стандарты ЭКО в Казахстане
- Показатель младенческой смертности в Мангистау снизился на 21,8%
- В Казахстане способны лечить 95% случаев бесплодия - эксперт
- 14 тысяч детей «из пробирки» родились в Казахстане за семь лет
- В ЮКО предложили открыть представительство фонда ООН в области народонаселения
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана