Население планеты к новому году достигнет почти 7,6 миллиарда человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К началу 2018 года на Земле будут жить 7 млрд 591 млн 541 тыс человек. Такие данные содержатся в прогнозе, обнародованном в пятницу, 22 декабря, фондом «Население Земли» (Stiftung Weltbevölkerung), штаб-квартира которого находится в немецком городе Ганновере, передает Укринформ.

«До января следующего года на нашей планете будет жить 7 млрд 591 млн 541 тыс человек», - говорится в сообщении.



Таким образом, по сравнению с показателем годичной давности, численность жителей Земли увеличится примерно на 83 млн человек.

По данным фонда, прирост населения на планете составляет в среднем 2,6 человека в секунду. Быстрыми темпами он идет в Африке - эксперты считают, что к 2050 году на континенте будет жить 2,5 млрд человек.



В связи с этим они советуют активнее реализовывать образовательные программы, чтобы избежать нежелательных беременностей.