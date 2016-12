НАСА опубликовало фото снега в Сахаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - НАСА опубликовало снимок со спутника, подтверждающий редкий снегопад в пустыне Сахара, фотография размещена в аккаунте ведомства в Twitter.

"Инструмент ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) на спутнике Landsat 7 сделал снимок снега, выпавшего на Севере Африки 19 декабря 2016 года, в реальном цветовом разрешении", - отметили в ведомстве. Фотография покрывает территорию близ границы Марокко и Алжира, к югу от города Буфара и юго-западу города Айн-Сефра, отмечает РИА Новости

По замечанию специалистов НАСА, "анализ данных со спутников за последние несколько лет показывает, что снег в этом районе Сахарского Атласа (система горных хребтов в районе Алжира и Марокко) - редкое явление".

В среду СМИ распространили фотографии редкого природного явления, сделанные в алжирском городе Айн-Сефра на севере пустыни. По словам очевидцев, снег пролежал около дня, а потом начал таять. Снег выпал в этом районе впервые с февраля 1979 года. Летом температура воздуха в районе Айн-Сефра достигает 37 градусов по Цельсию, зимой может колебаться на уровне, близком к нулю.

Фото: © Фото: аккаунт Karim Bouchetata в Facebook

Snow on the edge of the Sahara Desert in Africa is rare, yet on Dec. 19, snow fell & was seen by our satellites: https://t.co/sLQmIWHWlo pic.twitter.com/t3cLz7yYrs