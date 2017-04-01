Напавший на второклассницу в Темиртау приговорен к 18 годам тюрьмы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - По резонансному делу о вторжении в квартиру и нападении на ученицу второго класса в Темиртау оглашен приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированный суд по уголовным делам Карагандинской области приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы, признав виновным в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении ученицы второго класса.

«Признать подсудимого Дениса Клименко виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 121 Уголовного кодекса, и назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима содержания», - огласил приговор судья Кайрат Касимов.



Судебные слушания проводились за закрытыми дверями, в соответствии со статьей 29 Уголовно-процессуального кодекса. Согласно данной статье, обстоятельства по делам о половых преступлениях не подлежат огласке в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц.



Сам приговор оглашался в открытом режиме, что соответствует части 3 статьи 29 УПК.



Также судья запретил осужденному пожизненно занимать должности, связанные с педагогической деятельностью.



Ранее сообщалось, что второго декабря 2016 года мужчина попросил у девочки, возвращавшейся из школы, воды. Она открыла дверь ключом, но в этот момент мужчина втолкнул ее внутрь и вошел сам. Там он совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка сумела вырваться и выбежать из квартиры на улицу. Полицейские оперативно поймали насильника, убегавшего с места преступления. Пострадавшая школьница прошла курс психологической реабилитации.