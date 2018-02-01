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Нападение в ЮКО группы мужчин в масках: Задержаны подозреваемые

27 Февраля 2018 15:11 586
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Нападение в ЮКО группы мужчин в масках: Задержаны подозреваемые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области задержаны четверо из пяти лиц, которых подозревают в совершении группового ограбления работника одного из местных фирм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел ЮКО.

«Так, в ноябре прошлого года в Казыгуртский РОВД поступило о нападении неизвестных лиц на автомашину одной из фирм. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что группа неизвестных лиц в масках остановили автомашину и, угрожая физической силой работнику фирмы, похитили около 700 тысяч тенге», - говорится в сообщении ДВД области.

Нападение в ЮКО группы мужчин в масках: Задержаны подозреваемые 

Сотрудниками Казыгуртского РОВД были задержаны четверо подозреваемых в возрасте 20-30 лет. Все они являются жителями Южно-Казахстанской области. Пятый соучастник преступления объявлен в розыск.

Полиция устанавливает причастность задержанных к совершению аналогичных фактов преступлений. 

По факту грабежа было проведено досудебное расследование, собранные материалы были направлены в суд для принятия процессуального решения.


Нападение в ЮКО группы мужчин в масках: Задержаны подозреваемые 

 

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Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, МВД РК,
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