Нападение в ЮКО группы мужчин в масках: Задержаны подозреваемые
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области задержаны четверо из пяти лиц, которых подозревают в совершении группового ограбления работника одного из местных фирм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел ЮКО.
«Так, в ноябре прошлого года в Казыгуртский РОВД поступило о нападении неизвестных лиц на автомашину одной из фирм. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что группа неизвестных лиц в масках остановили автомашину и, угрожая физической силой работнику фирмы, похитили около 700 тысяч тенге», - говорится в сообщении ДВД области.
Сотрудниками Казыгуртского РОВД были задержаны четверо подозреваемых в возрасте 20-30 лет. Все они являются жителями Южно-Казахстанской области. Пятый соучастник преступления объявлен в розыск.
Полиция устанавливает причастность задержанных к совершению аналогичных фактов преступлений.
По факту грабежа было проведено досудебное расследование, собранные материалы были направлены в суд для принятия процессуального решения.
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