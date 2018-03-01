Налоговая нагрузка будет снижена для казахстанцев с низкой зарплатой - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о планируемом снижении налоговой нагрузки для повышения зарплат низкооплачиваемых работников.

«В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером зарплаты предлагается с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз, то есть составит только 1 процент. Это будет делаться по индивидуальным налогам для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц», - сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.



При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда, отметил Глава государства.



«В результате у не менее одной трети наемных работников, а это более двух миллионов человек, вырастет зарплата без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем Правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога», - сказал Нурсултан Назарбаев.



