Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 321.26 EUR 395.76
RUB 5.63 CNY 50.68
Скачать

Налоговая нагрузка будет снижена для казахстанцев с низкой зарплатой - Президент РК

5 Марта 2018 12:28 2145
Поделиться:
Налоговая нагрузка будет снижена для казахстанцев с низкой зарплатой - Президент РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о планируемом снижении налоговой нагрузки для повышения зарплат низкооплачиваемых работников. 

Новости по теме

Сенатор Серик Бектурганов: 5 инициатив - это путь повышения благосостояния казахстанцев
Решение о выделении дополнительных грантов для студентов очень своевременно - эксперт Госбанк Казахстана рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану

«В целях поддержки работающих казахстанцев с относительно низким размером зарплаты предлагается с 1 января 2019 года снизить их налоговую нагрузку в 10 раз, то есть составит только 1 процент. Это будет делаться по индивидуальным налогам для тех, кто получает оплату труда менее 25-кратного размера минимального расчетного показателя в месяц», - сообщил Нурсултан Назарбаев сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, представляя пять социальных инициатив.

При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда, отметил Глава государства. 

«В результате у не менее одной трети наемных работников, а это более двух миллионов человек, вырастет зарплата без увеличения нагрузки на работодателей. В дальнейшем Правительству нужно изучить возможности внедрения прогрессивной шкалы подоходного налога», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Налоговая нагрузка будет снижена для казахстанцев с низкой зарплатой - Президент РК 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Президент Казахстана, КАЗМЕДИА, Экономика,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив