Налогоплательщиков в Казахстане разделят на «красных» и «зеленых»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для защиты интересов добросовестного налогоплательщика в Казахстане планируется упростить налоговое администрирование, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Администрирование не должно строиться на ошибках. Нужно помогать платить налоги. Часть проверок нужно отдавать в аутсорсинг, пусть бизнес проверяет бизнес. Оставшиеся налоговые проверки станут трёхвекторными. Добросовестную часть не нужно проверять. Среднюю часть - проверять лишь выборочно и помогать платить налоги. А «красная» зона должна подвергаться контролю. Нужно установить чёткие правила, кто куда относится. И бизнесмен будет стремиться быть в «зеленой» зоне», - сказал первый вице-министр экономики РК Руслан Даленов на конференции по проекту нового Налогового кодекса.

В «зеленой» зоне будут те налогоплательщики, которые сдают электронные фактуры, платят налоги не ниже отраслевой нагрузки, прозрачны в своей деятельности.



«Благодаря поправкам, мы считаем, снизится число налоговых споров, налоговых проверок (...) Каждый налогоплательщик сможет узнать, к какой степени риска он относится, что ему нужно сделать, чтобы повысить свой уровень и какую выгоду он может поиметь. Сегодня этого не происходит. К примеру, если налогоплательщик имеет низкую степень риска, то он может получать дополнительные отсрочки, для него понижаются штрафы, ему могут не приходить уведомления, его счёт могут не арестовывать и так далее», - добавил он в кулуарах, отвевая на вопросы журналистов