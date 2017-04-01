Налетчика на рейсовый автобус задержали спустя 9 лет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Предположительно совершивший девять лет назад вооруженное разбойное нападение на рейсовый автобус на трассе в Карагандинской области задержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил руководитель пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области Бакытжан Кудияров, 31-летний подозреваемый, который находился 9 лет в розыске, пойман сотрудниками криминальной полиции органов внутренних дел Осакаровского района.

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» сотрудниками полиции задержан 31-летний житель Астаны, который подозревается в том, что 8 ноября 2008 года на дороге Алматы -Екатеринбург вблизи села Ошаганды Оскаровского района с применением оружия совершил разбойное нападение на пассажиров рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Астана -Сарыагач. Было похищено имущество пассажиров на общую сумму более 5 миллионов тенге», - сообщил Бакытжан Кудияров.

Руководитель пресс-службы ДВД отметил, что задержанный дал признательные показания в совершении разбой на трассе.

«Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие», - сообщил Бакытжан Кудияров.