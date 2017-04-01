Находившийся в розыске казахстанский банкир путешествовал с узбекистанским паспортом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский банкир, находившийся в международном розыске семь лет, путешествовал с узбекистанским паспортом, сообщает alau.kz.

В 2010 году житель Шымкента, бывший директор банка второго уровня за кражу 590 миллионов тенге был объявлен в международный розыск. От полиции он скрывался в разных странах.

В Шымкенте у него остались жена и двое детей. Все это время ни он, ни его семья не бедствовали. Штампы в его паспорте, с которым он все это время колесил по странам, свидетельствуют, что банкир-миллионер путешествовал исключительно на самолетах.

23 марта он с легкостью пересек на легковом автомобиле «Infiniti» со своими знакомыми границу с Россией, а вот сотрудников казахстанской пограничной службы очень насторожил паспорт. Документ был на имя гражданина Узбекистана Максата Айматова. В нем оставалось буквально пара пустых страниц, остальные же были заполнены заграничными штампами. Как оказалось, паспорт поддельный, имя ненастоящее.

Позже по отпечаткам пальцев путем дактилоскопического учета проверили личность по базе ДВД Костанайской области и выяснили, что перед ними объявленный в розыск миллионер из Шымкента, бывший директор банка.

Через пару дней все материалы по данному делу, и собственно мнимый гражданин Узбекистана Максат Айматов, были переданы сотрудникам полиции города Шымкент.