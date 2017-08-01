Наглое поведение молодоженов возмутило отдыхающих на Алаколе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шокирующий случай произошел в минувшие выходные на побережье озера Алаколь, сообщает altaynews.kz.

Свадебный кортеж, минуя шлагбаум, проехал прямо по набережной, мимо потрясенных отдыхающих. Беспредел удалось запечатлеть на видео. Причем, молодоженов, казалось, совершенно не заботят ни правила безопасности окружающих, ни элементарные нормы приличия.



А чтобы избежать правосудия, нарушители скрыли номерные знаки автомобиля.



Помимо этого, счастливые влюбленные вырезали на лавочках свои послания. Сейчас все видеозаписи переданы в правоохранительные органы.



"В данный момент по номерным знакам устанавливается личность владельцев автомобилей, - пояснил руководитель пресс-службы ДВД ВКО Бахытжан Торгаев. - Все материалы переданы местной полиции, на набережной усилен патруль. Нарушители правопорядка будут привлечены к административной ответственности".