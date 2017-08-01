Над Марсом сняли редкий атмосферный феномен

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Марсоход Curiosity снял редкое атмосферное явление на Красной планете - перистые облака. Всего было сделано 16 фотографий. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Gizmodo.

Перистые облака состоят из кристаллов водяного льда, которые образуются в холодных слоях атмосферы в результате конденсации молекул воды на пылевых зернах - маленьких частицах вещества, взвешенных в газовой оболочке. У марсохода не было возможности установить высоту облаков, однако на Земле они образуются в 6-12 километрах над поверхностью.

В настоящее время подобные атмосферные образования формируются на Марсе в очень малых количествах. Однако несколько миллиардов лет назад климат на Красной планете был достаточно теплым, чтобы на поверхности присутствовало большое количество жидкой воды. По мнению исследователей из института Карла Сагана, на Марсе существовали подходящие условия, чтобы перистые облака «жили» в четыре-пять раз дольше, чем на Земле.

Фото: NASA