Национальную стратегию по привлечению инвестиций разработают до конца июня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До конца июня 2017 года будет разработана Национальная стратегия по привлечению инвестиций. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас по поручению Главы государства мы начали работу по переформатированию системы привлечения инвестиций. Здесь перед Министерством стоит ряд конкретных задач. До конца июня текущего года будет разработана Национальная стратегия по привлечению инвестиций. Для этой работы мы привлекли экспертов Всемирного банка», - сказал Женис Касымбек.

Министр также отметил, что на базе АО «Kaznex Invest» создано АО «НК «КazakhInvest», которая будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми ТНК и крупными инвесторами от имени Правительства Казахстана. До конца июня текущего года в тестовом режиме будет запущена информационно-мониторинговая система «Follow-up».

«Для всех ответственных за работу с инвесторами будут созданы специальные виртуальные кабинеты. Также в сентябре текущего года будет запущено «единое окно» для инвесторов на базе АО «НК «KazakhInvest». Для этого нами готовится ряд законодательных поправок для наделения нацкомпании всеми необходимыми функциями по предоставлению услуг для инвесторов», - добавил Женис Касымбек.

Глава МИР также остановился на вопросе улучшения инвестиционного климата в соответствии со стандартами ОЭСР.

«В текущем году эксперты ОЭСР завершили второй обзор инвестиционной политики Казахстана. На основе рекомендации второго обзора планируется внести дополнения в детальный план по улучшению инвестиционного климата. Это позволит Казахстану последовательно внедрять передовые стандарты стран-членов ОЭСР, привлечь крупных инвесторов и транснациональные компании и окажет позитивное влияние на международные рейтинги и инвестиционные возможности страны», - резюмировал Женис Касымбек.