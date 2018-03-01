Начисления по медстрахованию казахстанцы смогут отследить в ЦОНе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уже в этом году граждане Казахстана смогут получать выписку по платежам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), передает МИА «Казинформ».

Как пояснили в фонде социального медстрахования, новая государственная услуга позволит предоставлять информацию о поступлениях и участии в системе ОСМС через Центры обслуживания населения (ЦОН).

Частично эта информация уже доступна на портале «электронного правительства» - egov.kz. Пользователь при наличии электронной цифровой подписи (ЭЦП) может проверить в «личном кабинете» о последней дате внесения платежа.

«Как оказалось, получать данные через портал удобно не для всего населения, о чем нам часто пишут пользователи медицинских услуг. С внедрением этой услуги через ЦОНы, граждане смогут получить подробную выписку с историей своих взносов и отчислений, а также справку о статусе участия в системе ОСМС», - отметил директор филиала НАО «ФСМС» по городу Астана Нурлыбек Кабдыкапаров.

В 2018 году отчисления в фонд обязательного социального медицинского страхования поступают от работодателей. Ежемесячно они отчисляют 1,5% от суммы оплаты труда работников. В феврале в фонд перечислено более 9 млрд. тенге.

В целом, общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование с 1 июля 2017 года по 28 февраля 2018 года составила 47 млрд. тенге. Из них 39 млрд. тенге (около 83%) приходятся на отчисления работодателей, 8 млрд. тенге (около 17%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области.