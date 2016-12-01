Началось уголовное расследование в отношении премьера Израиля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральная прокуратура Израиля разрешила республиканской полиции начать уголовное расследование в отношении премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает телеканал nana10 со ссылкой на осведомленные источники, пишет РБК.

По данным телеканала, глава Генпрокуратуры Израиля Авихай Мандельблит таким образом разрешил правоохранительным органам вызвать на допрос главу правительства по делам, которые ведомство расследовало в течение девяти месяцев. Суть претензий к Нетаньяху собеседники не уточнили, однако отметили, что речь идет о двух не связанных друг с другом обвинениях - «об основном и второстепенном».​

Как отмечает Independent, премьер проходит по делам о взяточничестве и мошенничестве.

Дата проведения следственных действий будет уточнена «в ближайшее время», уточнили собеседники телеканала.

В июле израильские СМИ сообщали, что генпрокурор Израиля поручил провести расследование по делам, фигурантом в которых проходит Нетаньяху. В заявлении Минюста страны, на которое ссылалось издание Haaretz, подчеркивалось, что речь не идет о делах с уголовной ответственностью.​