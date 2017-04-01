Нацбюро для переводов 100 лучших учебников на казахский язык создадут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил создать негосударственное Национальное бюро переводов для реализации проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» по общественным и гуманитарным наукам. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нам нужно перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность нашей молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Уже в 2018/2019 учебном году мы должны начать обучать наших студентов по этим учебникам. Для этих целей на базе уже существующих переводческих структур нужно создать негосударственное Национальное бюро переводов, которое бы по заказу Правительства начало эту работу уже летом 2017 года», - заявил Нурсултан Назарбаев в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», опубликованной в газете «Казахстанская правда».

Поясняя, чего Казахстан добьется с помощью новой программы, Глава государства отметил, что это, прежде всего, качественно другой уровень подготовки сотен тысяч студентов.

«Далее, это подготовка кадров, адаптированных к глобальной конкуренции в сфере знания. Наконец, это те люди, которые и станут главными проводниками принципов модернизации сознания - открытости, прагматизма, конкурентоспособности», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



По мнению Елбасы, наше социальное и гуманитарное знание долгие годы было законсервировано в рамках одного учения и в рамках одного взгляда на мир.

«Выход на казахском языке 100 лучших учебников мира даст эффект уже через 5-6 лет. Нужно брать все самое современное и иметь переводы на государственный казахский язык. И это задача государства. Правительству необходимо проработать этот вопрос и решить его с учетом переводческих кадров, авторских прав, учебно-методических программ, профессорско-преподавательского состава и т. д.» - поручил Президент.