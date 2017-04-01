Нацбанк РК ожидает смягчения денежно-кредитных условий во второй половине 2017 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При принятии решений по базовой ставке Национальный банк Казахстана наряду с ситуацией на финансовом рынке уделяет пристальное внимание складывающимся условиям в реальной экономике. Наметившиеся признаки восстановления экономики сигнализируют об оживлении деловой активности в стране. Об этом сегодня заявил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге в Алматы, передает МИА «Казинформ».

По его словам, «краткосрочный экономический индикатор развития базовых отраслей находится в зоне роста и в феврале 2017 года достиг максимального значения с декабря 2013 года - 103,7%».

«Опрос населения по перспективам развития экономики свидетельствуют о наличии положительного настроя, что может служить поддерживающим фактором для деловой активности. Происходит постепенное возобновление потребительского спроса с высокой вероятностью дальнейшего роста», - отметил Д. Акишев.

Председатель НБРК озвучил прогнозы регулятора по инфляции, которая в течение 2017 и 2018 годов будет находиться внутри целевого коридора. «При условии дальнейшего соответствия фактического уровня инфляции прогнозным данным можно ожидать смягчения денежно-кредитных условий уже во 2-м квартале текущего года», - сказал Д. Акишев.

Он также сообщил, что очередное решение по базовой ставке будет объявлено 5 июня 2017 года в 17:00 по времени Астаны.

Напомним, сегодня Нацбанк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 11%, с симметричным коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления ликвидности остаются равными 12%, а по операциям изъятия ликвидности - 10%.