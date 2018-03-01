На Земле наступает астрономическая весна

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 марта 2018 года в 22 часа 15 минут наступит весеннее равноденствие, момент, когда день и ночь имеют равную протяженность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К 20-21 марта Земля преодолевает четверть своего годового пути по орбите. В день весеннего равноденствия солнце освещает ровно половину обоих полушарий земного шара, и на всей планете ночь и день длятся поровну - по 12 часов.













Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент пересекает небесный экватор и переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное. В Северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в Южном - осень, сообщается на сайте Московского планетария.

Астрономы справедливо считают день весеннего равноденствия биологическим началом года. Ведь именно с этого дня начинаются обновления в природе, весна пробуждает Землю от зимнего сна и многие народы встречают Новый год по календарю самой природы праздником Наурыз мейрамы.