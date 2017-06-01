На юге Казахстана распространение мароккской саранчи превысило прогнозы - МСХ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году площадь заражения болезнями зерновых культур прогнозируется на площади 2 млн 400 тыс гектаров. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов в ходе заседания Правительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Площадь заражения болезнями зерновых культур прогнозируется на площади 2 млн 400 тыс га. За счет республиканского бюджета будет обработано 1 млн 600 тыс га, или 65% от прогноза», - сказал Кайрат Айтуганов.

Согласно озвученным данным, болезни зерновых прогнозируются в Акмолинской области на площади 569 тыс га, в Костанайской - 478 тыс га, в Северо-Казахстанской - 517 тыс га.

Вице-министр также добавил, что, несмотря на превышение прогноза распространения мароккской саранчи в Южно-Казахстанской на 173 тыс га и в Жамбылской области на 107 тыс га, приняты меры по недопущению повреждений сельскохозяйственных угодий.

«Для проведения защитных мероприятий в указанные регионы были дополнительно доставлены пестициды и необходимая техника. По состоянию на 12 июня текущего года химические обработки проведены на площади 594 тыс га при прогнозе 321 тыс га. В других регионах защитные мероприятия против стадных саранчовых ведутся в плановом порядке», - резюмировал Кайрат Айтуганов.