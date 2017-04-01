На юге Казахстана ожидаются заморозки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявление в трех областях Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет», 13 апреля в Южно-Казахстанской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление ветра юго-западного с переходом на северо-западный 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14 апреля ожидается понижение температуры на поверхности почвы до 2 мороза.

Утром и днем 13 апреля в Жамбылской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.



Утром и днем 13 апреля в Алматинской области ожидается дождь, местами сильный, во второй половине дня в горных районах с переходом в мокрый снег. Местами ожидаются гроза, град, усиление юго-западного, западного ветра 15-20, порывы 25 м/с. Ночью 14-15 апреля местами ожидается понижение температуры до 0-5 мороза.