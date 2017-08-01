На выпуск 130 млн яиц в год выходит атырауская птицефабрика

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау приступили к расширению мощностей местной птицефабрики «Алмалы кус», построенной несколько лет назад по Государственной программе форсированного индустриально-инновационного развития. После завершения работ птицефабрика сможет выпускать до 130 млн. штук куриных яиц в год, впервые обеспечив потребности областного центра, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

История предприятия началась в 2014 году, когда в Атырау привезли 62 тысячи цыплят породы кросс из Свердловского государственного инкубатора. Эта порода знаменита тем, что дает до 345 яиц в год. Первоначально проект рассчитывался на 100 тыс. кур и получение 30 млн. яиц. Первая продукция была получена уже во втором квартале 2015 года. Всего же в том году потребителями, у которых местные куриные яйца стали популярными, было получено 22 млн. куриных яиц от местных кур-несушек. В 2016 году, уже на втором этапе развития птицефабрики, количество кур-несушек было доведено до 200 тыс, а фабрика вышла на производство 60 млн. яиц, а потом и 69 миллионов. Отправляя в магазины еще и 20 тонн свежего мяса птицы, которое до этого поставлялось в Атыраускую область из других регионов Казахстана и по экспорту только в замороженном виде.

Сегодня куриные яйца местной птицефабрики «Алмалы кус» продаются в Атырау в 28 магазинах и на всех торговых рынках города. Продукция пользуется неизменным спросом. Привлекают покупателей и цена, летом это 110 тенге за десяток, и конечно, качество. Все яйца диетические - только из- под несушек. Проблема одна - яиц, а их в этом году будет получено 100 миллионов штук, на всех просто не хватает. Поэтому производство решили расширить.

«Мы начали строительство двух птичников и сортировального цеха с анакондной линией. Это транспортер, соединяющий все птичники с сортировальной машиной. Что не только облегчит труд людей, но и позволит разделять яйца по категориям», - рассказывает директор птицефабрики «Алмалы кус» Виктор Пац.

Пока сортировка идет вручную. Интересная деталь. Все мы, покупая яйца, стремимся выбрать покрупнее. А оказывается самые ценные мелкие, полученные от кур-молодок. Именно в них самое большой содержание питательных веществ и витаминов. Такие яйца почти не уступают перепелиным.

Уходом за птицей заняты в основном жители трех сел, расположенных рядом с птицефабрикой - Махамбет, Талдыкуль и Алмалы.

«В наших селах найти работу было сложно. Так что нам повезло. Очень удобно: привозят на автобусе, питание бесплатное, зарплата устраивает», - говорит одна из сортировщиц предприятия Гульнара Боранбаева.

Пока на птицефабрике занято 120 человек. После завершения строительства число работающих, естественно, увеличится.

«Расширение фабрики позволит нам довести число кур-несушек до 300 тысяч. В год мы планируем получать от них 120-130 млн. яиц», -отметила предприниматель Мурат Накпаев.

Этого будет вполне достаточно, чтобы обеспечить не только свои торговые точки, но и продавать часть яиц в соседние - Западно-Казахстанскую и Мангистаускую области. Благо спрос есть.