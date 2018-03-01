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На выделенных полосах в Астане ограничат скорость движения до 40 км/ч

18 Марта 2018 12:33 674
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На выделенных полосах в Астане ограничат скорость движения до 40 км/ч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На выделенных полосах Busline появятся ограничивающие скорость знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление административной полиции ДВД Астаны.

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«На сегодняшний день на улицах города участились случаи дорожно-транспортных происшествий на выделенных полосах движения общественного транспорта с участием автобусов и легкового транспорта, осуществляющего маневр с целью повернуть на прилегающую дорогу. Управлением административной полиции ДВД города Астаны с целью снижения аварийности выделены несколько участков полос движения общественного транспорта, где будет ограничена скорость до 40 километров в час», - сообщили в пресс-службе ДВД.

В связи с этим, отмечают в УАП, участники дорожного движения на данных участках над полосой движения общественного транспорта будут наблюдать комплекс дорожных знаков 3.24 (ограничение максимальной скорости) и 7.14 (полоса движения).

На выделенных полосах в Астане ограничат скорость движения до 40 км/ч 

Также ДВД Астаны изучает промежутки дорог с возможностью увеличения скорости движения для улучшения пропускной способности.

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Ключевые слова: Астана, МВД РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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