На выделенных полосах в Астане ограничат скорость движения до 40 км/ч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На выделенных полосах Busline появятся ограничивающие скорость знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление административной полиции ДВД Астаны.

«На сегодняшний день на улицах города участились случаи дорожно-транспортных происшествий на выделенных полосах движения общественного транспорта с участием автобусов и легкового транспорта, осуществляющего маневр с целью повернуть на прилегающую дорогу. Управлением административной полиции ДВД города Астаны с целью снижения аварийности выделены несколько участков полос движения общественного транспорта, где будет ограничена скорость до 40 километров в час», - сообщили в пресс-службе ДВД.

В связи с этим, отмечают в УАП, участники дорожного движения на данных участках над полосой движения общественного транспорта будут наблюдать комплекс дорожных знаков 3.24 (ограничение максимальной скорости) и 7.14 (полоса движения).





Также ДВД Астаны изучает промежутки дорог с возможностью увеличения скорости движения для улучшения пропускной способности.