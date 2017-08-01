На вокзале «Нұрлы жол» цены не кусаются - акимат Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На днях новый столичный железнодорожный вокзал «Нұрлы жол» чествовал миллионного пассажира, пишет медиацентр столичного акимата.

Особый акцент администрация уделяет ценам в точках общепита. Как сообщают в акимате, цены в фуд-корте не кусаются. К примеру, самсу можно купить за 250 тенге, чай - за 100. Невысокую цену удается держать за счет большого количества точек и конкуренции.





















Удобство и комфорт граждан - главный приоритет, говорит руководство вокзала. Особое внимание уделено инвалидам. Для передвижения людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены тактильные дорожки, информационное табло с использованием азбуки Брайля, специальные кассы.









«Вокзал отличный. Мы боялись заблудиться, потому что он новый, незнакомый. Но, оказалось, бояться нечего, нам здесь все объяснили, сопроводили, показали, где можно передохнуть. Теперь нам не страшно, что не сможем найти поезд», - говорит пенсионер из Атырау Азигали Кемелбай, приехавший в столицу с семьей на лечение.









Отмечается, что все сотрудники прошли жесткий отбор. Практически все работники с высшим образованием, владеющие тремя языками. В книге жалоб и предложений особую гордость вызывает одна из последних записей, сделанная гражданкой США. Жительница Нью-Йорка горячо поблагодарила казахстанских сотрудников за то, что они помогли ей сориентироваться на вокзале, вызвали такси и вдобавок позвонили в гостиницу, где она остановилась, чтобы узнать о том, нормально ли добралась женщина из «Нұрлы жол» в отель.





Всего беспрерывную работу вокзала обеспечивают более 1300 сотрудников. Они находятся в постоянном обучении.





Новые технологии - отдельный раздел, требующий особого внимания. Здесь нет проблем с бесплатной подзарядкой телефона и выходом в интернет. В ближайшем будущем руководство планирует избавиться от точек на вокзале, где иногда плохо ловит сеть. По этому вопросу есть договор с операторами.





Еще одной особенностью суперсовременного комплекса является ее кровля, площадь которой составляет 42 тысячи квадратных метров. Так, вся вода, скапливающаяся на крыше, проходит очистку, в дальнейшем ее используют для полива газонов.





В будущем через новый вокзал будет курсировать легкорельсовый транспорт (ЛРТ). Тем самым вокзал станет своеобразным пассажирским хабом. Линия свяжет центр города, восточную зону ЭКСПО, Назарбаев университет и аэропорт.





