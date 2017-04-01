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На весенне-полевые и уборочные работы выделен кредит в 60 млрд тенге - МСХ

На весенне-полевые и уборочные работы выделен кредит в 60 млрд тенге - МСХ
7 Апреля 2017 14:41 601

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году сельскохозяйственные культуры планируется засеять на 22 млн гектарах земель. Об этом сегодня сообщил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов в ходе расширенного заседания Союза фермеров Казахстана.

«В 2017 году сельскохозяйственные культуры планируется засеять на 22 млн гектарах земель, что по сравнению с 2016 годом на 311 тысяч гектаров больше», - сказал Айтуганов.

По данным МСХ, в этом году на финансирование проведения весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит в сумме 60 млрд тенге. В рамках данных средств планируется профинансировать 1500 субъектов АПК.

Необходимо отметить, что ставки на проведение весенне-полевых работ в этом году значительно снижены. Фермеры могут получить заем напрямую в Аграрной кредитной корпорации под 2%, взамен прежних 5%. В случае если заем будет выдаваться через банк второго уровня (БВУ), то ставка кредитования для конечного заемщика не превысит 6%, так как ставка для банка также снижена с 3,7% до 2%.

Если финансирование происходит через кредитные товарищества (КТ) или микрофинансовые организации (МФО), то для конечного заемщика ставка составит не более 6%, так как ставка кредитования для КТ и МФО снижена с 5% до 3%.

Для получения кредита в Корпорации, фермеры могут обратиться в один из 13 региональных филиалов по месту жительства или в центральный офис в Астане.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, Минсельхоз, Астана,
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