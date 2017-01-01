На трассе под Астаной насмерть сбили пожилого мужчину

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области полицейские разыскивают водителя, сбившего пешехода, сообщает пресс-служба ДВД области.

Сейчас поиски виновника ДТП ведутся на территории Аршалынского района и соседних регионов области, а также в столице. Созданы специальные поисковые группы, устанавливаются возможные очевидцы аварии, изучены записи камер видеонаблюдения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 1206 км автодороги «Алматы - Екатеринбург» 17 января, тело мужчины было обнаружено недалеко поселка Жибек Жолы Аршалынского района примерно в 22-45 часов. Полицейскими была установлена личность пострадавшего, им оказался 59-летний житель г. Астана, также установлено, что мужчина скончался в результате наезда транспортного средства.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.3 УК РК.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о дорожно-транспортном происшествии, полицейские просят незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефону «102».