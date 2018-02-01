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На теплоснабжение Астаны ежегодно выделяется 40 млрд тенге

28 Февраля 2018 11:05 528
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На теплоснабжение Астаны ежегодно выделяется 40 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о развитии инфраструктуры по теплоснабжению города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если в 2005 году было около 85 тысяч потребителей тепла, в 2017 году их было уже почти 240 тысяч. В целях улучшения условий для подключения новых потребителей проведена большая работа по модернизации ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ведется строительство ТЭЦ-3. Развитие объектов энергетики вокруг города - ежегодно на эти цели направляется до 40 млрд тенге, или 20% бюджетных и инвестиционных средств», - сообщил аким  на ежегодной отчетной встрече с населением города.

На теплоснабжение Астаны ежегодно выделяется 40 млрд тенге 

По его словам, отопительный сезон проходит нормально, все мощности обеспечены в достаточном объеме. Также аким пообещал решить вопрос с теплоснабжением проблемных районов, в частности домов по улице Тлендиева.

«Когда были аномальные холода, проблем с этим не возникало. В 2017 году начато проектирование тепловых сетей жилых комплексов по проспекту Тлендиева по просьбам жителей города, там очень непростая трасса. Проектно-сметная документация разработана, проходит госэкспертизу», - добавил он.

 

 

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Ключевые слова: Акимат, Энергетика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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