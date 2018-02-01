На теплоснабжение Астаны ежегодно выделяется 40 млрд тенге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о развитии инфраструктуры по теплоснабжению города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Если в 2005 году было около 85 тысяч потребителей тепла, в 2017 году их было уже почти 240 тысяч. В целях улучшения условий для подключения новых потребителей проведена большая работа по модернизации ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ведется строительство ТЭЦ-3. Развитие объектов энергетики вокруг города - ежегодно на эти цели направляется до 40 млрд тенге, или 20% бюджетных и инвестиционных средств», - сообщил аким на ежегодной отчетной встрече с населением города.
По его словам, отопительный сезон проходит нормально, все мощности обеспечены в достаточном объеме. Также аким пообещал решить вопрос с теплоснабжением проблемных районов, в частности домов по улице Тлендиева.
«Когда были аномальные холода, проблем с этим не возникало. В 2017 году начато проектирование тепловых сетей жилых комплексов по проспекту Тлендиева по просьбам жителей города, там очень непростая трасса. Проектно-сметная документация разработана, проходит госэкспертизу», - добавил он.
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