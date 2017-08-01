На Тенгизском месторождении за полгода добыто более 14 млн тонн нефти

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - На Тенгизском месторождении за январь-июнь добыто 14,59 млн. тонн нефти. Это на 1,3 процента больше показателя первого полугодия 2016 года, когда было добыто 14,4 млн. тонн нефти, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«После завершения проекта закачки сырого газа и строительства завода второго поколения суточная добыча нефти на Тенгизском месторождении достигла приблизительно 75 тыс. тонн или 600 тыс. баррелей в сутки. Суточное производство природного газа - 22 млн. кубических метров (750 млн. кубических футов). В первой половине 2017 года объемы добычи сырой нефти составили 14,59 млн. тонн или 116 млн. баррелей», сообщили в пресс-службе ТОО «Тенгизшевройл».

Напомним, с 2016 года компания приступила к расширению производства. После завершения строительства третьего завода добыча на Тенгизе возрастет с нынешних 27,5 млн. тонн в год до 39 млн. тонн.



Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 млрд. тонн и 200 млн. тонн в Королевском месторождении.