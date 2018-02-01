На суде в Таразе рассказали, как экс-глава КНБ следил за Ержаном Татишевым

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе продолжается главное судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бизнесмена и лидера ОПГ «Депутатский корпус» Муратхана Токмади, обвиняемого в убийстве банкира Ержана Татишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судебный процесс проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области. Всего подлежат оглашению 135 свидетелей по этому делу, 25 заявили о невозможности по различным причинам прибыть на суд, 75 судом выбрано для опроса, более 40 свидетелей уже опрошено, пояснил корреспонденту МИА «Казинформ» старший прокурор Генеральной прокуратуры РК Ильяс Искалиев.

Отмечается, что свидетели на суде подтверждают показания, данные до этого на стадии досудебного расследования.

Бывший сотрудник Комитета национальной безопасности Бекбулат Кангожин, работавший в должности начальника 1-го центра службы информационных систем (СИС) КНБ РК, рассказал о том, как велось наблюдение за банкиром Татишевым.

«Ставился ли на контроль председатель правления АО «Банк ТуранАлем» Ержан Татишев? Если да, то какие цели отрабатывались по этому объекту и кто являлся инициатором постановки данного объекта на контроль?» - был задан ему вопрос.

«Да,- ответил Бекбулат Кангожин, - в период моей работы на должности начальника 1-го центра СИС КНБ РК, примерно в 2004 году, точнее не помню, на контроле 6-го управления центра стоял председатель правления АО «Банк ТуранАлем» Ержан Татишев под псевдонимом «Банкир». Об этом мне доложил начальник 3-го управления О. М. Репников. Причем указание о постановке Татишева на контроль он получил лично от председателя КНБ РК Н. Н. Дутбаева, который поручил ему контролировать процесс сбора и обработки информации по данному объекту. В свою очередь Репников передал указание о постановке Татишева на контроль начальнику 6-го управления 1-го центра СИС КНБ РК К. Т. Сатенову, так как данный объект дислоцировался в Алматы».

Таким образом, отметил свидетель, обработкой информации по объекту «Банкир» занимались сотрудники отделов 6-го управления центра. Полученная информация направлялась Репникову, который, в свою очередь, напрямую докладывал о результатах проделанной работы Дутбаеву.

На заданный Бекбулату Кангожину вопрос, заносились ли к нему сводки с оперативно значимой информацией, полученной в результате проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в отношении Татишева, он ответил отрицательно, подчеркнув, что информация передавалась напрямую экс-главе КНБ Дутбаеву.

Напомним, М. Токмади, владельцу ТОО «КазСтройСтекло», инкриминируется убийство на охоте в Жамбылской области бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в $4 млн убийство главы АО «Банк ТуранАлем». Тогда Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он же был осужден на три года лишения свободы. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам давнего убийства, и производство по этому делу было возобновлено. На первом же заседании в Таразе подсудимый полностью признал свою вину.

Уголовное дело в отношении М. Токмади по убийству Е. Татишева состоит из 79 томов. Председательствует на процессе судья Азамат Тлепов.



На фото Ержан Татишев/ rikatv.kz