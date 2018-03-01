На субсидирование ипотеки по «Нұрлы Жер» выдано 21 млрд тенге - КИК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта 2018 года АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания», дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек» - оператор программы жилищного строительства «Нұрлы Жер» по направлению субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам - одобрило 2059 заявок на общую сумму 21,4 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КИК.
Участниками программы стали жители Алматы, Астаны, Актау, Актобе, Атырау, Шымкента, Караганды, Кокшетау, Талдыкоргана, Тараза, Уральска, Усть-Каменогорска, Костаная, Жезказгана, Семея, Кызылорды и Алматинской области.
Субсидирование ипотечных займов по программе «Нұрлы жер» предусматривает конечную ставку для заемщиков по ипотеке 10% годовых при покупке первичного жилья через банки второго уровня. Субсидирование осуществляется только по ипотечным жилищным займам, выданным БВУ по ставке вознаграждения, в размере 16% годовых (предельный размер). Согласно условиям программы, разница по банковскому проценту в размере 6% возмещается банку из средств республиканского бюджета через КИК.
На сегодняшний день КИК реализует программу «Нұрлы жер» по направлению субсидирование ставки вознаграждения совместно с семью банками-партнерами - АО «Банк ЦентрКредит», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ВТБ», АО «АТФБанк», АО «Нурбанк», АО «Цеснабанк» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (по направлению развитие индивидуального жилищного строительства).
В настоящее время субсидируемые займы выдаются по новым условиям, принятыми Правительством РК в октябре 2017 года. Для заемщика предусмотрена альтернатива в обеспечении первоначального взноса 30% равноценным дополнительным залогом в виде жилой недвижимости, принадлежащей заемщику или третьим лицам. Также, в качестве первоначального взноса засчитывается предоплата заемщика в адрес застройщика, при предоставлении подтверждающих документов. Расширено понятие первичного жилья: теперь квартиры можно выкупать не только у застройщиков, но и у других юридических лиц, реализующие недвижимость застройщиков.
Субсидирование части ставки вознаграждения позволяет снизить финансовую нагрузку на заемщиков более чем на 30%. Программа привлекательна отсутствием каких-либо комиссий, выдачей займов в тенге, без привязки к иностранной валюте, а также отсутствием необходимости состоять в очереди или соответствовать каким-либо критериям. Заемщики имеют право выбрать любое жилье, у любого застройщика, в любом городе.
Всего в рамках программы, начиная с момента ее реализации, запланирована выдача 8 тысяч займов на сумму 120 млрд тенге.
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